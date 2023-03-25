Россия хочет разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

1 июля в Беларуси было размещено тактическое ядерное оружие, строительство хранилища ядерного оружия будет завершено. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Лента цитирует его слова.

“Беларусь давно просит о размещении ядерного оружия на своей территории. Мы не будем перебрасывать наше тактическое ядерное оружие в Беларусь, но мы его разместим и обучим военных. Точно так же США делают то же самое в Европе», — сказал Путин.

Глава государства отмечает, что Москва и Минск не нарушили своих обязательств по Договору о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических вооружений (ДНЯО, ДНЯО-III) договорились о размещении тактическое ядерное оружие.