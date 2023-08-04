Россия хочет втянуть Беларусь в войну

Россия вовлекает Белоруссию в войну, хочет использовать частную военную компанию «Вагнер» для Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ утверждает, что для этого Россия готовит масштабную провокацию, организовав диверсию на Мозырском НПЗ.

По версии СБУ. Служба безопасности Украины, специально Россия Военные под видом «украинских диверсантов» в составе военнослужащих планировали совершить теракт на заводе, после чего власти Москвы обвинили в случившемся Киев и попытались втянуть в войну Минск .