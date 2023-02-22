Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических вооружениях и готова к испытаниям ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин выступил в Федеральном Собрании в феврале 21, вторник Злаган в своем выступлении заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических ракетных вооружениях (ДСРН) и готова к испытаниям нового ядерного оружия. Он сказал, что страна не выйдет из соглашения, а только перестанет в нем участвовать”, — пояснил Путин, объясняя этот шаг.

По словам Путина, в настоящее время США разрабатывают новые виды ядерных оружия, и Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний. «Если США проведут испытание, мы тоже проведем испытание. «Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический баланс может быть нарушен», — добавил Путин.