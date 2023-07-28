Россия хочет выйти из Международного валютного фонда

Россия В Госдуму внесен законопроект о выходе из Международного валютного фонда.

Депутаты КПРФ предложили отменить решение о членстве страны в МВФ. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Государственной Думы.

Авторы постановления предлагают денонсировать протокол о присоединении России к Международному валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития, а также как Международная ассоциация развития.

Как сказано в документе, это решение связано с «санкционной политикой, реализуемой по требованию руководства США и близких к ним стран» МВФ и Международного банка Реконструкция.

Авторы документа заявили, что членство в МВФ лишит Россию «денежной самостоятельности» и заставит проводить монетарную политику, которая лишает возможности контролировать обменный курс валюты. рубль.

Также требуется привязка курса рубля к иностранной валюте.