Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report.

Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США. Третье место в этой строке досталось КНР. После Соединенных Штатов Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом.

По темпам роста экономики Россия заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Индия. По остальным критериям РФ не вошла в первую десятку.

Всего в рейтинг попало 80 стран. Первое место заняла Швейцария, за ней следуют Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция и США. Замыкают список Алжир, Иран и Сербия.

В прошлом году в рейтинг попали 60 стран, Россия заняла в нем 24-е место, сообщает ТАСС.

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