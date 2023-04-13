Россия запрашивает визу у США

Москва направила в Вашингтон российскую делегацию для участия в мероприятиях ООН требует виз.

“Мы требуем от Вашингтона немедленно выдать визы нашей делегации, а также нашим журналистам. Если не дадут, то это будет считать нарушением обязательств США как страны, где находится штаб-квартира ООН, до полного функционирования Международной организации Анатолий Антонов заявил: «Запрос на получение визы был направлен в посольство США в Москве в конце марта, и ни одно из них до сих пор не предоставлено”, – говорится в сообщении.

“Было согласовано, что представители СМИ прибудут в американское посольство 31 марта для оформления заявления на получение визы, но встреча была отменена накануне без каких-либо объяснений, и до сих пор не было сделано никаких разъяснений. До мероприятия осталось несколько дней», — сказал Антонов.