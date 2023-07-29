Россия запретила экспорт риса

Временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы в Россия реализуется, ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте правительства РФ. , не распространяется на поставки в Абхазию и Южную Осетию”, — говорится в постановлении.

Российский правительство, «кроме того, рис и рисовая крупа могут быть отправлены за границу в качестве гуманитарной помощи, а также для международных транзитных перевозок». Добавил, что такое решение принято для сохранения стабильности на внутреннем рынке.