Россия запретила поставки птицы из четырех стран

Россельхознадзор 10 апреля ввел ограничения на поставки живой птицы и инкубационного яйца из ряда регионов Греции, Хорватии, Франции и Польши.

Причиной запрета послужила регистрация очагов высокопатогенного гриппа птиц. Временные ограничения будут действовать на ввоз в РФ указанной продукции из округа Западная Македония Греции, жупаний Крапинско-Загорска и Вуковарско-Сриемска Хорватии, департамента Верхняя Гаронна Франции, Куявско-Поморского, Нижнесилезского воеводств и Силезии Польши.

Также вводятся ограничения на транзит живой птицы из этих стран по территории РФ, сообщает «Прайм».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россельхознадзор с 8 февраля смягчил запрет на ввоз мяса птицы из 15 стран Европы, который был введен из-за ситуации с птичьим гриппом.

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