Россия запретила ввоз рыбы и морепродуктов из «недружественных» стран

Правительство РФ запретило ввоз готовой рыбы и морепродуктов из “недружественных” стран. Об этом российским СМИ сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.
“Вводится запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из стран, не является дружественным Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По мнению агентства, пробелы, оставленные отказом от импорта из Евросоюза, США и Норвегии, будут заполняться отечественными производителями, способными для обеспечения потребности внутреннего рынка в такой продукции.
В Минэкономразвития считают, что у российских компаний появится возможность увеличить объемы производства, расширить ассортимент и увеличить количество рабочих мест.