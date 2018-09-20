Россиян будут штрафовать за отказ удалять недостоверную информацию

Госдума в окончательном чтении приняла соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

По новым правилам, если человек отказывается удалять или опровергать фейковую информацию по решению суда, его будут штрафовать. Для простых граждан выплаты составят до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс., а для организаций — до 200 тыс. рублей.

Если перечисленные лица будут систематически отказываться выполнять решение суда, их могут отправить под административный арест, либо на обязательные работы.

В третьем чтении приняли поправки, предусматривающие уголовную ответственность, если лицо отказывается удалять или опровергать информацию более года. В этом случае штраф составит до 50 тыс. рублей, а сроки исправительных работ или лишения свободы — до года, сообщает телеканал «360».

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