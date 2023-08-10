Россиян депортируют из Латвии

Скоро, 1 сентября , тыс. Граждане России уведомлены миграционными службами Латвии о необходимости покинуть эту страну. Это касается тех, кто не регистрировался на тест на знание латышского языка и не обращался за продлением вида на жительство, число которых он считает 5-6 тысячами. Готовиться они должны три месяца, после чего всех, кто нарушит порядок выезда, ждет штраф. Тех, кто откажется покинуть Латвию, насильно депортируют.

Русскоязычное население Латвии существенно отличается по своим взглядам от коренных латышей

В августе 2022 года граждане Российской Федерации будут право на получение гражданства государства А2 было решено, что они могут получить постоянный вид на жительство в Латвии только в том случае, если они сдадут языковой тест, а позже Управление по делам гражданства и миграции предупредило, что будет сделано. Те, кто лишен постоянного вида на жительство, могут претендовать на временное проживание, но при этом они будут лишены права на получение социальных пособий и пенсий, а их банковские счета будут закрыты. Общее количество тех, кто должен его пройти, составляет около 18 тысяч человек, большинство из них пенсионного возраста. Если вы не сдали экзамен с первого раза, вы можете повторить его до 30 ноября.