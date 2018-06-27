Россиян назвали самыми счастливыми туристами в мире

Рейтинг самых довольных и самых сварливых туристов опубликовала компания RewardExpert из Нью-Йорка.

Аналитики компании проверили 3,5 млн отзывов об отелях из 83 стран. Оказалось, что россияне — самые радостные люди во время путешествий.

В 46% из проанализированных 70 тыс. положительных отзывов туристы из России поставили наивысшую оценку в пять звезд. Победу в рейтинге россиянам принесло крайне малое количество негативных отзывов — менее 5%.

В первой тройке самых счастливых путешественников также оказались граждане Сербии и Ливана. Также в десятку вошли туристы из Австралии, Беларуси, Израиля, Грузии, США, Иордании и Колумбии.

Самыми вздорными путешественниками оказались жители Испании, Ирландии, Исландии и Италии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RewardExpert.

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