Россиян оставляют без зарубежного алкоголя

Импорт крепких напитков в страну значительно рухнул на фоне санкций

Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года упал на 34,4%, до 32,65 млн литров по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные со ссылкой на данные участников рынка приводит «Коммерсант».

Согласно обнародованным данным, больше всего сократились поставки зарубежного виски, водки и ликеров. При этом чуть меньше пострадал импорт текилы, настоек и джина.

Чуть более чем на 11% упал импорт бренди и коньяка. При этом, по информации издания, меньше других пострадали поставки рома, которые снизились лишь на 1,8%, до 2,89 млн литров по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Сообщается, что падение импорта алкоголя в первую очередь связано с введенными ранее антироссийскими санкциями и остановкой поставок некоторыми глобальными предприятиями.

В частности, крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя Simple и Luding ранее приостанавливали отгрузку алкоголя в Россию еще в конце февраля из-за падения курса рубля по отношению к евро.

При этом официальной статистики по импорту алкоголя и других зарубежных товаров в России сегодня нет. О трудностях с поставками импортного алкоголя ранее сообщали российские рестораторы, проблемы признала большая часть опрошенных.

Импортный алкоголь оказался в дефиците

Сообщалось также, что экспорт в Россию еще весной прекратили многие зарубежные поставщики крепкого алкоголя, в том числе британская Diageo (она производит виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водка Smirnoff, ликер Baileys).

Ранее в Государственной думе Российской Федерации предложили увеличить стоимость алкоголя в торговых точках. Повышение цен на спиртное снизит спрос на него, что благотворно повлияет на здоровье населения России, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Депутат напомнила, что алкоголь не является товаром первой необходимости, что позволяет повысить его стоимость. «Я думаю, что нельзя повышать цену на мясо, а цену алкоголя можно повышать. Без этого мы точно все проживем, а вот без белка и других необходимых продуктов — нет», – сказала Соломатина.

Употребление спиртного отрицательно сказывается на здоровье граждан, особенно молодого поколения, уверена парламентарий. По ее словам, чем сложнее россиянам будет приобрести алкоголь, чем больше детям будут говорить о вреде спиртного, чем больше внимания будет уделяться воспитанию здорового образа жизни, тем лучше. «Я бы очень хотела, чтобы Россия стала трезвой страной. Для этого нужно многое сделать», — заявила Татьяна Соломатина.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил радикальный способ борьбы с участившимися случаями отравления россиян суррогатным алкоголем. Хамзаев призвал «равнять с землей» предприятия, замеченные в производстве и распространении контрафактного спиртного.