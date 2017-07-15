Россиян попросили воздержаться от самостоятельных поездок в Египет

После нападения на туристов в египетской Хургаде Ростуризм напомнил туроператорам о невозможности продажи туров в Египет и предупредил об ответственности.

Кроме того, на сайте ведомства опубликованы рекомендации отечественным путешественникам. «Ростуризм призывает российских граждан объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в страну», — отмечается в сообщении.

В связи с последними событиями, в результате которых погибли две гражданки Германии и ранена россиянка, агентство напоминает, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено.

«Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения», — цитирует сообщение ведомства «Российская газета».

Вернуться на ленту

Источник