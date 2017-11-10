Россиян предложили освободить от оплаты установки счетчиков в квартирах

С предложением переложить эту обязанность с жителей на поставщиков коммунальных услуг выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономполитике.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре. Сейчас около 30% жильцов, не имеющих приборов учета, обязаны платить по повышенному тарифу. С принятием поправок они будут освобождены от таких трат до тех пор, пока их квартиры не оборудуют счетчиками. Минстрой и Минэнерго концептуально поддерживают инициативу депутатов.

По прогнозам, при отмене повышающего коэффициента к жильцам, не имеющим приборов учета, платеж снизится на 30-40%.

Сейчас у потребителя фактически отсутствует обязанность устанавливать счетчики на тепло, свет и газ. При этом если прибор отсутствует, гражданин платит надбавку. С 1 июля прошлого года она установлена на уровне 50% от базового тарифа.

По данным Министерства строительства и ЖКХ, сейчас счетчики имеют около 70% домохозяйств страны, пишут «Известия».

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