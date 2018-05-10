Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Гражданам предлагают выплату компенсаций за коммунальные и медицинские услуги в обмен на деньги.

Злоумышленники рассылают письма по электронной почте и СМС. Пользователь должен зайти по полученной ссылке на сайт, который предложит ввести свои данные и перевести некую сумму якобы за пользование сайтом.

«Все эти сайты созданы с использованием одного и того же шаблона и принадлежат неким «Центрам компенсации неиспользованных медицинских услуг», «Союзам независимых энергетических компаний» и прочим несуществующим организациям», — пояснили в антивирусной компании «Доктор Веб».

Россиян призвали с осторожностью относиться к корреспонденции и сообщениям от неизвестных лиц и не переходить по ссылкам, которые они присылают, сообщает телеканал «360».

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