Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости коклюшем на северо-западных и южных землях страны.

«По сообщению министерства здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии от 13 января 2018 года, наряду с ростом числа заболеваний коклюшем в северо-западных землях Германии в 2017 году и в южных землях, в частности, в Баварии, фиксируется осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты связывают такой рост с отказом жителей Баварии от вакцинации против заболевания. Учитывая складывающуюся ситуацию, минздрав региона рекомендует населению не отказываться от вакцинации, особенно в семьях, где ожидают рождения ребенка, для которого коклюш особенно опасен, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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