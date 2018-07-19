Россиянам дали рекомендации по выбору школьной формы

Советы разработали специалисты Роскачества.

Эксперты посоветовали проверять состав ткани, так как нередко под видом шерсти скрывается синтетика.

«Чем больше синтетики присутствует в ткани, тем больше вещь по свойствам напоминает целлофановый пакет», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Для климата средней полосы оптимальным будет состав, где около 40-60% шерсти сочетаются с синтетическими волокнами. Оптимальное соотношение — 70% натуральных и 30% синтетических материалов.

Нужно знать разницу и между синтетическими и искусственными волокнами. Первые производят главным образом из продуктов переработки нефти — например, полиэстер, эластан, акрил. Вторые делают из продуктов натурального происхождения — из целлюлозы. Такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны телу.

Дополнительно при выборе одежды не стоит игнорировать наличие тесьмы. Она позволит дольше сохранить вид тех же брюк. А в штанах с нестандартным размером талии эластичная тесьма позволит отрегулировать длины пояса в брюках. В Роскачестве заметили, что с вниманием следует относиться ко всем деталям этого предмета одежды.

Эксперты исследуют форму из России, Белоруссии, Китая и Италии. Для этого они анонимно закупят школьную одежду в 27 регионах РФ. Результаты Роскачество предоставит в августе, сообщает телеканал «360».

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