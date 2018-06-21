Россиянам могут отказать в компенсации за уничтоженное стихией жилье

Минфин подготовил поправки в законопроект о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, согласно которым гражданин не получит компенсацию за уничтоженный стихией дом, если он не был застрахован.

Законопроект был принят в первом чтении в феврале 2015 года, ожидается его второе чтение в Госдуме. Таким образом власти хотят переложить часть расходов на население и страховые компании.

Если жилье не застраховано, получить новое будет возможно по договору социального найма и только в случаях, если пострадавшие малоимущие или у них нет другого благоустроенного жилища. В настоящее время при стихийных бедствиях гражданин получает новый дом в собственность.

Застрахованные граждане в случае утраты получат компенсацию от государства и страховщика или другое помещение, если оно есть в жилищном фонде.

Для страховых компаний введут обязательный минимум ответственности по выплатам при утрате дома. Предположительно, на первом этапе он будет равен 20% от средней стоимости жилья в регионе. При подготовке законопроекта назывался минимум в 300 тыс. рублей — в этом случае годовая страховка будет стоить 360 рублей. Размер максимальной компенсации определит правительство на основании данных о метраже жилья, материале, годе постройки, местоположении. Застраховать аварийное жилье нельзя.

По данным страховщиков, сейчас в России застраховано не более 5% жилья, пишут «Ведомости».

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