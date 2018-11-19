Россиянам посоветовали не злоупотреблять колбасой

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что ведомство не поддерживает введение акцизов.

Она заявила, что рекомендация экспертов ввести акцизы на колбасные изделия основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Минздрав РФ не поддерживает акцизы, но советует россиянам употреблять меньше колбасных изделий.

Скворцова отметила, что в рекомендациях ВОЗ указано, что все продукты, которые приносят вред здоровью человека, должны облагаться акцизами.

«Это, безусловно, табак и алкоголь, это сладкие газированные напитки и те продукты переработки красного мяса, которые являются канцерогенами и вызывают фактически скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний», — цитирует министра ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски.

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