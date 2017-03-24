Россиянам предложат написать «Народное сочинение»

В России 22 апреля пройдет акция «Народное сочинение». Она состоится в рамках ежегодной «Библионочи».

«К акции сможет присоединиться любой желающий. Участникам предложат за 45 минут написать сочинение на одну из трех тем, которые будут объявлены непосредственно перед началом акции», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе проекта.

Список площадок, на которых можно будет написать сочинение, опубликуют 14 апреля на сайте страначитающая.рф. Он станет доступен 27 марта. Пока заявки на участие подали три региона. Сейчас организаторы согласовывают список площадок. Это будут школы и библиотеки Москвы и других городов.

К проверке сочинений привлекут представителей акции «Тотальный диктант» и портала «Грамота.ру».

«Народное сочинение» — первый этап федерального проекта «Народное сочинение. Уроки литературы».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 апреля Краснодар примет участие в ежегодной акции «Тотальный диктант». Автором текста для диктанта стал русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович.

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