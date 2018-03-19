Россиянам предоставят льготные кредиты на покупку деревянных домов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о субсидировании кредитов на приобретение деревянных домов.

Медведев отметил, что многие семьи хотели бы жить в собственных домах, которые построены из современных экологически чистых материалов. Однако это серьезная покупка, на которую требуются значительные средства. В связи с этим правительство приняло решение использовать опыт программы льготного автокредитования, расширив ее на деревянное домостроение.

По его словам, фактически для покупателя в 2018 году кредитная ставка уменьшится на пять процентных пунктов.

Вице-премьер Александр Хлопонин отметил, что подписанный документ решает сразу две задачи. С одной стороны, это стимулирование деревянного домостроения и глубокой переработки древесины. С другой стороны, речь идет о решении социальных вопросов.

По словам Хлопонина, в банках при получении кредита на деревянные дома ставка составляет 15%. Таким образом, теперь появится возможность взять кредит под ставку 10%. В бюджете на указанные цели в текущем году заложено 197 млн рублей, что должно позволить приобрести около 2,5 тыс. домов.

Указанная мера предусмотрена на 2018 год. Если проект пойдет достаточно успешно, то программу продлят на 2019-2021 годы, сообщает «Интерфакс».

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