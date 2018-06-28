Россиянам рассказали, как работать в условиях жары

Роспотребнадзор напомнил, что установившаяся на большей части территории России жаркая погода приводит к ухудшению условий труда.

Работодателям еще раз напомнили, что если температура в помещении приблизилась к 28,5°C, нужно сокращать рабочий день на час, при температуре 30,5 °C — на четыре часа.

При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом воздействие жары на человека не должно превышать пяти часов в день при наличии спецодежды и двух часов — без нее.

Одежду при жаре нужно выбирать из плотных видов ткани для защиты от теплового излучения. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве, в доступной близости и иметь температуру 10-15 °C. Хорошо использовать слегка подсоленную воду, молочнокислые напитки, кислородно-белковые коктейли.

Пить воду следует часто и понемногу. При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется есть фрукты и овощи, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 28 июня зафиксировали температурный рекорд за 80 лет. Столбики термометров поднялись до 39 °С.

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