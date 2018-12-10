Россиянам рассказали о порядке выплаты премий накануне Нового года

В Роструде напомнили, что премия — это часть зарплаты, направленная на то, чтобы работник повышал качество труда и производительность.

Из Трудового кодекса следует, что она зависит исключительно от заинтересованности работодателя и его финансовых возможностей. Если он определил порядок и размер премирования в соглашении, коллективном договоре или другом нормативном документе, премия становится обязательной.

Однако работодатель может обозначить условия, при которых сотрудника лишают премии или снижают ее размер. Это решение принимается после оценки результатов труда.

Он также имеет право установить порядок выплат: например, премия за один месяц может перечисляться в месяце, следующем за отчетным, или в конкретную дату, а годовая премия — в марте следующего года либо в определенный срок, сообщает РИА «Новости».

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