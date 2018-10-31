Россиянам рекомендовали до января сменить аналоговые телевизоры на цифровые

С 1 января 2019 года в стране полностью перейдут на цифровое эфирное телевещание.

В связи с этим в Минкомсвязи РФ посоветовали россиянам купить телевизоры, поддерживающие цифровой формат.

«Если телевизор поддерживает только аналоговый формат, то на некоторых каналах рядом с логотипом телекомпании высветится буква «А». Если есть, то надо срочно разобраться со своим оборудованием и подключиться к «цифре». Это следует проверить, в том числе, и у своих пожилых родственников, и если надо, к Новому году подарить им «цифру»», — рассказали в министерстве.

Минкомсвязь совместно с Федеральной антимонопольной службой и региональными властями планирует мониторить цены на абонентское оборудование, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для просмотра программ с Нового года потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2, или цифровая приставка к старой технике. Аналоговое эфирное вещание продолжится в городах численностью больше 100 тыс. человек. На Кубани не придется покупать новое оборудование жителям Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира.

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