Россияне изберут 16 губернаторов и шесть региональных парламентов

В 82 регионах страны 10 сентября определят губернаторов, глав городов и депутатов ЗСК. Впервые в истории страны пройдут выборы мэра Севастополя.

Нынешняя избирательная кампания — тренировка перед выборами президента в марте следующего года. Впервые в избиркоме отказались от выдачи открепительных удостоверений, их заменили специальные талонами, по которым можно проголосовать даже в другом регионе. Во ВЦИК сообщают, что такой возможностью воспользовались почти 200 тыс. россиян.

На Кубани выберут депутатов ЗСК. В шестом созыве их количество сократилось со 100 до 70 человек. Также переизберут депутатов местных советов и глав сельских поселений. На избирательные участки жители края придут также 10 сентября.

Традиционный день тишины пройдет 9 сентября. Агитация будет запрещена. Электорату дадут возможность определиться с выбором.

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