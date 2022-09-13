Россияне массово переходят на жизнь в кредит

Количество выданных гражданам кредитных карт бьет все рекорды

В августе 2022 года российские банки одобрили физическим лицам 1,97 млн новых кредитных карт на 149,2 млрд рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на агентство «Скоринг Бюро». Выяснилось, что по сравнению с июлем объем выдач вырос на 26%, а количество — на 13,6%.

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), таким образом в августе зафиксирован рекорд по выдачам с начала 2021 года.

По оценкам специалистов, данный тренд, вероятно, напрямую связан с сезонным фактором – на это время традиционно приходится рост расходов населения на товары для школьников.

Россияне все чаще пользуются кредитами

Как пояснила «Блокноту» эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова, в августе россияне действительно много тратят на подготовку детей к новому учебном году.

«Не секрет, что многим гражданам денег не хватает, и вот в этот момент на помощь приходят кредитные карты. Хотя, конечно, сам по себе такой тренд очень тревожный», – пояснила Желтова.

Глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин подтвердил «Блокноту», что в регионах сборы к школе зачастую проходят в кредит: «Но вся беда в том, что кредитные средства надо возвращать. Далеко не все к этому готовы. Но денег на текущие нужды людям перестает хватать».

Экономист Денис Ефремов не видит беды в рост числа кредитных карт: «Это удобный инструмент, который распространен во всем мире. Другой вопрос, что кредитными средствами тоже надо уметь грамотно пользоваться, чтобы не попасть в кабалу».

Эксперты обеспокоены ростом выдачи кредитных карт

Как ранее сообщал «Блокнот», общая задолженность россиян по кредитным картам в прошлом месяце выросла на 2% и впервые в истории превысила психологическую отметку в 1,5 триллиона рублей.

Сообщалось, что бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин предложил запретить выдавать россиянам новые кредиты до погашения старых. Банкир считает, что такая мера позволит гражданам выбраться из «долговой ямы». В Госдуме идею Дубинина поддержали, а вот эксперты оценили ее отрицательно.

После начала спецоперации на Украине Центробанк потребовал от коммерческих банков быть мягче с заемщиками, чье финансовое положение ухудшилось из-за санкций. В ЦБ предложили банкам не назначать пени и штрафы таким заемщикам и реструктуризировать их долг. Такую меру предложили ввести до 31 декабря 2022 года.

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