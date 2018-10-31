Россияне назвали любимыми праздниками Новый год и День Победы

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, чаще всего россияне отмечают Новый год (96%), День Победы (95%), 8 Марта (88%), 23 Февраля (84%), Пасху (82%), Рождество Христово (77%), 1 Мая (63%), День России (54%).

По словам руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, поэтому ведущие позиции рейтинга занимают гражданские и религиозные православные даты.

В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет, сообщает телеканал «360».

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