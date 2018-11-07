Россияне назвали отдых на Кубани самым качественным в стране

Это выяснил один из российских сервисов бронирования жилья. Его специалисты опрашивали туристов в социальных сетях.

Почти 40% респондентов отметили, что самое качественное жилье и лучшие программы отдыха предоставляют в Краснодарском крае. Регион с большим отрывом обошел других лидеров рейтинга. Второе место участники исследования отдали Республике Крым, на третьей строчке Ленинградская область.

Опрос проводили в преддверии Дня качества, который будут отмечать 8 ноября.

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