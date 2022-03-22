Россияне назвали причину, по которой больше не будут покупать сахар в будущем

На фоне украинского конфликта многие россияне решили купить сахар впрок, но в этом нет необходимости, ведь не исключено, что покупка может привести к разочарованию и проблемам со здоровьем, пишет navyfield.ru. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.

Эксперт отметил, что в настоящее время угрозы дефицита нет, а хранение больших запасов продукта дома чревато злоупотреблениями. Одного килограмма может хватить надолго, если соблюдать принципы правильного питания. Кроме того, длительное хранение может привести к ошибкам.