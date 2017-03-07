Россияне назвали самых умных женщин страны

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1ec56d38a5b02a8767259eaf417f22b7 Россияне назвали самых умных женщин страны Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у мужчин, кто из женщин страны, по их мнению, самая эрудированная и начитанная.

Из опрошенных 7% звание самой умной присвоили первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Вторая в этом рейтинге — Валентина Матвиенко.

Замыкают тройку лидеров умов среди женщин России мамы, жены, возлюбленные и сестры респондентов. Также респонденты отметили историческую личность — императрицу Екатерину II, 5% россиян считают ее самой умной женщиной России.

Примечательно, что больше половины мужчин, которые участвовали в опросе, затруднились дать ответ. Чуть больше 20% звание самой эрудированной отдали другим известным российским женщинам, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24». 

Самая умная женщина России: 

Валентина Терешкова — 7% 

Валентина Матвиенко — 6% 

Жена/девушка/мама/сестра — 6% 

Екатерина II (Великая) — 5% 

Затруднились ответить — 52%

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