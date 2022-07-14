Россияне отказываются хранить сбережения в долларах и евро

Одновременно с этим растет доверие к национальной валюте

Россияне стали больше доверять рублю как валюте для хранения сбережений. При этом доверие к евро и доллару значительно снизилось. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром SuperJob.

Оказалось, что лучшей валютой для хранения средств россияне считают рубль – такой позиции придерживается 43% граждан. К слову, это почти в два раза больше, чем в январе 2022 года, и на 10% больше, чем в март.

То же самое о долларах и евро говорят, соответственно, 12% и 5%. Аналитики утверждают: для европейской валюты это минимальное значение за 15 лет, для американской – чуть ниже среднего значения за период с 2007 года.

Россияне стали больше доверять рублю

В минувшем январе ситуация разительно отличалась: россияне сильнее доверяли именно американской валюте (46%) и евро (44%), за хранение сбережений в рублях выступал 41% опрошенных.

По оценкам экономиста Ирины Романовой, такие результаты не удивляют. В последние несколько месяцев россияне столкнулись с обесцениванием доллара и евро. Кроме того, сыграли свою роль введенные ранее валютные ограничения.

«Очевидно, что люди начали более настороженно относиться к хранению сбережений в иностранной валюте. Также появился страх дедолларизации – никто не может сегодня гарантировать, что хождение доллара не запретят в России», — пояснила «Блокноту» Романова.

В то же время экономист Артем Ермолаев уточнил: для большинства граждан этот вопрос вообще не очень актуален. «Дело в том, что многие вообще не имеют серьезных сбережений, в лучшем случае речь идет о небольших заначках на черный день», — отметил в разговоре с «Блокнотом» эксперт.

Вопрос дедолларизации по-прежнему в повестке

Мир постепенно будет отказываться от доллара, и Россия не станет исключением, так что дедолларизация практически неизбежна. Такое мнение ранее высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Экономист считает, что сегодня многие страны хотели бы уйти от доллара, и по мере возрастания континентальной евразийской торговли она будет всё менее долларовой.

«Зона использования американской валюты будет сокращаться, из-за чего у доллара возникнет масса проблем, прежде всего, инфляционных», — цитировало ФАН эксперта.

Ранее сообщалось, что с каждым днем все больше и больше стран предпочитают проводить торговые сделки в национальных валютах. Доллар стал все меньше фигурировать в торговых соглашениях.

«Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара», — заявлял ранее в интервью СМИ руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.