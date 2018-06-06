Россияне отправили 1 млн 200 тыс. вопросов на «Прямую линию» с Путиным

Отвечать на вопросы и просьбы президент страны начнет 7 июня в 12:00 в прямом эфире федерального телеканала.

Жители страны начали посылать обращения в центр обработки еще в конце мая, их принимают в виде СМС-сообщений. Также оставить заявку можно на сайте, с помощью мобильного приложения или позвонив на горячую линию по телефону: 8 (800) 200-40-40.

Россияне уже отправили 1 млн 200 тыс. вопросов. Главные темы — экономика, здравоохранение, промышленность, строительство, транспорт и связь.

В таком формате глава государства будет общаться с россиянами уже в 16-й раз. В прошлом году «Прямая линия» с президентом длилась почти четыре часа. За это время Владимир Путин ответил на 73 вопроса.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник