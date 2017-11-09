Россияне получат право безвизового пребывания на островах Сент-Китс и Невис

Соглашение между РФ и Федерацией Сент-Китс и Невис о взаимных безвизовых поездках граждан вступит в силу 21 ноября.

Документ был подписан 21 сентября в Нью-Йорке. Граждане двух государств могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другой страны без виз до 90 дней. Это право сохраняется в период 180 дней после первого въезда.

Граждане, прибывающие в страну на более длительный срок или для трудовой или коммерческой деятельности, должны получить визу в установленном порядке.

Федерация Сент-Китс и Невис — карликовое государство в восточной части Карибского моря, расположенное на двух островах — Сент-Кит и Невис. Является независимым членом Британского Содружества. Глава государства — королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор. Считается самым маленьким государством Западного полушария как по площади, так и по численности населения. Острова были открыты Христофором Колумбом, но испанской колонизации не подверглись, пишут «Известия».

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