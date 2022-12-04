Россияне поставили рекорд по просроченным кредитам

Эксперты отмечают, что выдача кредитов в последние месяцы становится все более рискованной.

Россияне задолжали кредитным организациям рекордное количество денег – объем просроченных потребительских займов в октябре достиг самой большой суммы за всю историю наблюдений – 631,1 миллиарда рублей, следует из данных «Скоринг бюро».

В Бюро кредитных историй отметили, что несмотря на рекордную сумму «просрочек», количество потребительских займов, не выплаченных в течение 90 дней, в октябре снизилось на 0,1% и составило 4,032 миллиона кредитов.

По словам экспертов, выдача кредитов в последние месяцы становится все более рискованной, при этом данный тренд, скорее всего, будет сглажен кредитной системой.

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“Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности”, — заявили в компании.

Эксперты добавили, что кредитный портфель российских банков сейчас держится на максимальных уровнях. Так, в октябре общее количество открытых потребительских ссуд увеличилось на 1,4% и впервые достигло отметки в 34,3 миллиона единиц. При этом объем выданных заемщикам средств увеличился на 1% и по итогам месяца перевалил за 7,4 триллиона рублей.

В результате доля просроченных свыше 90 дней потребкредитов в октябре снизилась: по числу таких ссуд — до 11,75% с 11,92% в сентябре, а по объему — до 8,49% с 8,55% месяцем ранее.

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Сообщалось, что бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин предложил запретить выдавать россиянам новые кредиты до погашения старых. Банкир считает, что такая мера позволит гражданам выбраться из «долговой ямы». В Госдуме идею Дубинина поддержали, а вот эксперты оценили ее отрицательно.

После начала спецоперации на Украине Центробанк потребовал от коммерческих банков быть мягче с заемщиками, чье финансовое положение ухудшилось из-за санкций. В ЦБ предложили банкам не назначать пени и штрафы таким заемщикам и реструктуризировать их долг. Такую меру предложили ввести до 31 декабря 2022 года.