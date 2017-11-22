Россияне смогут ездить в Лаос без виз

Соглашение между правительствами стран о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов вступит в силу 2 декабря.

«Граждане России и Лаоса — владельцы заграничных паспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон сроком до 30 дней без виз при условии, что такое пребывание не должно иметь целью осуществление трудовой деятельности, учебу или постоянное проживание», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Лаосом было подписано во Вьетнаме 8 сентября 2016 года.

Вернуться на ленту

Источник