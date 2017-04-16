Россияне смогут наблюдать метеорный поток Лириды

На всей территории России с 16 апреля можно будет наблюдать метеорный поток Лириды.

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров. Наблюдать явление можно будет до конца апреля при хорошей погоде.

Лириды — один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Первое упоминание о нем датируется 687 годом до нашей эры. Свое название поток получил потому, что «падающие звезды» кажутся вылетающими из созвездия Лиры.

С 16 по 25 апреля Земля проходит через пылинки, оставленные хвостом кометы Тэтчер.

Максимум Лирид в этом году ожидается в утренние часы 22 апреля. Невооруженным глазом их лучше наблюдать в темном месте вдали от искусственного освещения.

По словам Багрова, чтобы увидеть метеоры, не обязательно искать на небе созвездие Лиры или смотреть в какую-то конкретную точку, при хорошей погоде видно их будет везде, сообщает ТАСС.

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