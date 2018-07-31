Россияне смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения

В России запустили приложение, с помощью которого можно зарегистрировать аварию без вызова ГИБДД по безлимитному европротоколу.

Программу разработал Российский союз автостраховщиков. Воспользоваться приложением могут автомобилисты, попавшие в аварию с участием двух машин, если никто не пострадал и не нанесен ущерб третьим лицам. Кроме того, автовладельцы должны быть застрахованы по ОСАГО.

Приложение называется «ДТП. Европротокол». Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store. При регистрации нужно указать данные автомобиля, а также номер полиса ОСАГО.

Попавшим в ДТП автомобилистам нужно запустить приложение и написать дату выдачи страховых полисов. Затем сфотографировать заполненное извещение о ДТП. Это единственный документ, который следует предоставить страховщику об аварии. Также потребуются снимки места столкновения и пострадавших машин.

Фотографии будут автоматически отправлены в единую базу данных по ОСАГО. На них будут указаны время, дата и место съемки. Сделанные фото сразу же перестанут быть доступны водителям, чтобы исключить возможность их редактуры.

Максимальная сумма возмещения по европротоколу в Краснодарском крае составляет 100 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

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