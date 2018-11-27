Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ в «Одноклассниках»

В разделе «Услуги и купоны» доступны около 4 тыс. компаний: исполнители коммунальных услуг, детские сады и школы.

Пользователи могут настроить фильтр по региону и населенному пункту и выбрать получателя платежа из списка. Оплатить услуги можно онлайн с помощью банковской карты, в том числе привязанной к аккаунту в соцсети, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Одноклассников».

Раздел с услугами доступен на любом устройстве. Кроме того, в «Услугах и купонах» появился новый раздел «Благотворительность», где представили около 70 благотворительных фондов. Им можно отправить пожертвование с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в ОК. Комиссия банков за перевод составит 1% плюс восемь рублей. Соцсеть при этом не взимает свою комиссию.

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