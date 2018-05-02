Россияне смогут платить за свет и тепло напрямую не раньше середины мая

О том, когда заработают первые «прямые» договоры, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

По его словам, первые договоры, заключенные собственниками по новому Федеральному закону №59-ФЗ, начнут работать в середине мая. Организация «прямых» платежей требует не менее 30 дней. За этот период ресурсоснабжающая компания должна уведомить собственников о переходе на прямой способ оплаты ресурсов, например, повесить объявление на информационном щите подъезда.

Квитанции могут выставляться самим поставщиком ресурсов или единым расчетным центром. Возможен вариант, когда квитанции выставляет управляющая компания, но без остановки средств на своих счетах.

«В этом случае ресурс указывается в общей квитанции, которая приходит от управляющей компании, но напротив ресурса указан счет ресурсоснабжающей организации — стоит штрих-код, по которому этот счет можно оплатить», — цитирует министра «Российская газета».

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