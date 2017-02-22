Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 23 февраля россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам.

«Хотел бы выразить удовлетворение тем, что с завтрашнего дня вступает в силу изменение в соглашении о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам», — отметил министр по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Новые правила въезда для россиян правительство Армении утвердило 16 февраля. Власти страны надеются, что это поможет увеличить туристический поток.

При пересечении границы в паспортах не будет ставиться никаких отметок о въезде, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее предполагалось, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним паспортам с лета.

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