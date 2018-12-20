Россияне снизили расходы на новогодние подарки

Половина жителей страны не готова тратить на подарки к Новому году более 5 тыс. рублей.

По данным опроса «Ромира», три года назад средний бюджет на подарки составлял 6 тыс. 550 рублей, в этом году — 5,5 тыс. рублей. Также существенно снизилась доля тех, кто планирует траты более 5 тыс. рублей — с 39% в 2015 году до 25% в нынешнем.

Число тех, кто планирует израсходовать на подарки до 5 тыс. рублей, осталось почти неизменным — 50% в 2018 году (47% три года назад). Около 20% опрошенных выделили на подарки от 1 до 3 тыс. рублей, 22% — от 3 до 5 тыс. и 8% — менее 1 тыс. рублей.

От 5 до 10 тыс. рублей на подарки готовы потратить 16% респондентов, от 10 до 15 тыс. рублей — 5%. Подарки суммой от 15 до 25 тыс. рублей и свыше 25 тыс. рублей могут себе позволить по 2% россиян.

Около 17% опрошенных все еще не решили, будут ли тратиться на подарки вообще. В принципе не собираются ничего покупать 8% россиян, сообщает РИА «Новости».

Все новости по теме:

Новый год — 2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник