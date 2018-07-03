Россияне стали меньше экономить на покупке лекарств

03 июля в 10:08

Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно результатам, почти половина россиян (49%) все чаще покупают лекарства, не задумываясь об их стоимости. В прошлом году доля заявивших это составляла 35%, в 2015 году — 34%.

Вместе с тем уменьшилось количество тех, кто сокращает покупки лекарств, чтобы сэкономить. В 2018 их доля составила 30%. В прошлом году — 32%. В 2015 этот показатель был равен 36%.

Также уменьшилось количество тех, кто покупал лекарства больше, чем обычно. В 2018 году этот показатель составил 4%, в 2017 — 11%.

Импортные лекарства на доступные отечественные аналоги меняют, как и в 2015 году, 17%. В прошлом году таких было чуть больше — 18%, сообщает телеканал «360».

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