Россияне тратят на оплату ЖКХ 11% семейного бюджета

По данным исследования Сбербанка, средняя сумма платежного документа составляет 5 тыс. 38 рублей.

Россияне ежемесячно в среднем направляют около 11% от расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Больше всего на коммунальные услуги тратят жители Тувы (около 24,5% от семейного бюджета) и Камчатского края (16,3 %). Меньше всего — жители Республики Северная Осетия — Алания (6%) и Курской области (6,3%).

Около 80% всех платежей за ЖКХ проходят в безналичной форме, сообщает ТАСС.

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