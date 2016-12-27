Россияне в этом году сделали рекордное число прививок от гриппа

В России в 2016 году вакцинацию от гриппа прошли 55 млн человек.

Об этом рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«В этом году впервые самый большой за весь период времени существования Советского Союза и России как самостоятельного государства объем прививок против гриппа: 55 млн прививок было в нашей стране, с половиной даже», — сказал Онищенко.

Больше всего человек было привито в Москве. По словам Онищенко, раньше столица была консервативным городом и «к прививкам относилась с большим скепсисом».

Ранее СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили, что в 2015 году против гриппа в России были привиты 44,9 млн человек (31,3% населения), в этом году — 55,5 млн человек (38,3%), передает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вакцинация против гриппа в Краснодарском крае завершилась 15 ноября. Вакцину от гриппа получили 2 млн 579 тыс. человек. Среди привитых — 857 тыс. детей.

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