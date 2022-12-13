Россияне вывели из страны рекордную сумму денег в 2022 году

Ожидается, что по итогам 2022-го отток капитала превысит $ 250 млрд.

В 2022 году граждане России вывели из страны рекордную сумму денег. Чистый отток капитала к концу года может превысить 250 млрд долларов, заявил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Банк России еще осенью предсказал, что по итогам этого года данное значение достигнет 251 млрд долларов. Это максимальный показатель с 1994 года. Нужно отметить, что ранее рекорд принадлежал 2014 году, когда из страны были выведены 152,1 млрд долларов. Вместе с масштабами оттока капитала существенно меняются и факторы, его формирующие, уверены эксперты.

Отток капитала за рубеж по годам (данные ЦБ, в млрд. USD)

2012г. – 53,9

2013г. – 60,3

2014г. – 152,1

2015г. – 57,1

2016г. – 18,5

2017г. – 24,1

2018г. – 65,5

2019г. – 22,6

2020г. – 50,4

2021г. – 72,0

Отмечается, что если раньше главной причиной утечки денег были прямые инвестиции, то в этом году рекордная сумма выведенных средств сформировалась за счет валютных операций физических лиц.

При этом старший специалист аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов отметил, что в рекордном выводе средств за границу не стоит винить простых граждан.

Вероятно, важную роль сыграла разница между импортом и экспортом. Деньги, полученные за газ и нефть, остаются за рубежом и расцениваются как отток капитала из России.

«Поэтому пенять на физических лиц, которые якобы мешками вывозят деньги в валюте, я бы не стал», – указал Блинов.

Он напомнил, что Банк России ввел ограничения на валютные операции для физлиц в самом начале спецоперации, поэтому очень трудно поверить, что физлица могли каким-то образом обеспечить такой рекордный отток средств.

Ранее сообщалось, что россияне задолжали кредитным организациям рекордное количество денег – объем просроченных потребительских займов в октябре достиг самой большой суммы за всю историю наблюдений – 631,1 миллиарда рублей, следует из данных «Скоринг бюро».

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