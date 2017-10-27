Россияне за три минуты раскупили iPhone X

Пользователи российского Apple Store 27 октября за три минуты разобрали предзаказы на iPhone X.

Возможность оформить заказ открылась в 10:10, хотя была запланирована на 10:01, а в 10:13 для всех моделей появился статус «отправка: 2-3 недели», к 10:20 — «отправка: 4-5 недель».

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах.

В октябре сообщалось, что Apple выпустила рекордно мало iPhone X. По данным источников, первая партия устройств, которая была отправлена в ОАЭ и Нидерланды, насчитывала всего 46,5 тыс. экземпляров. Для сравнения, первая партия iPhone 8 составляла более 900 тыс. смартфонов, сообщает Lenta.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Apple на презентации 12 сентября продемонстрировала iPhone X. Устройство получило новый дизайн и 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Также смартфон лишился кнопки Home, а разблокировать аппарат можно с помощью сканера лица Face ID. Продажи iPhone X в России начнутся 3 ноября, цена — от 80 тыс. рублей за модель с 64 гигабайтами накопителя.

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