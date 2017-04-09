Россиянин Даниил Квят сошел с гонки второго этапа «Формулы-1» Гран-при Китая

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить гонку второго этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

Причиной остановки Квята на 21-м круге стали проблемы с болидом.

По итогам квалификации россиянин стартовал в гонке девятым. После десяти кругов гонки он шел десятым.

Победителем второго этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Китая стал пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, сообщает «Р-Спорт».

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