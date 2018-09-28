Россиянин Сироткин стал 18-м на первой практике «Формулы-1» в Сочи

На первой практике лучшее время показал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, преодолевший круг за минуту и 34,488 секунды.

Второй результат у голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булла», третий — у представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин на первой тренировке стал 18-м, а его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 20-е время. На трассу вышел еще один российский гонщик — тест-пилот «Рено» Артем Маркелов, который на свободную практику заменил в кокпите Карлоса Сайнса-младшего. Он показал 15-й результат.

На старте Гран-при России сразу пятеро пилотов будут оштрафованы. Ферстаппен и его партнер по команде Даниэль Риккардо, Пьер Гасли и Брендон Хартли из «Торо Россо», а также пилот «Макларена» Фернандо Алонсо получат штрафы за то, что на их болиды были установлены новые элементы вне лимита на сезон, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 27 сентября прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

Машины появятся на трассе 29 сентября в рамках свободных заездов, в этот день состоится квалификация, сама гонка стартует 30 сентября в 14:10.

Безопасность во время проведения гонок обеспечат около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Для гостей города запланирована обширная культурная программа.

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