Россиянка Сидорова завоевала серебро ЧМ в прыжках с шестом

Анжелика Сидорова, выступающая на чемпионате в нейтральном статусе, прыгнула на 4,9 м, установив личный рекорд.

Первое место заняла американка Сэнди Моррис, которая преодолела планку на отметке 4,95 м.

Замкнула тройку призеров с результатом 4,8 м гречанка Екатерини Стефаниди.

Другая россиянка Ольга Муллина с результатом 4,6 метра заняла в соревнованиях девятое место.

Россияне закончили свое выступление на зимнем чемпионате мира. Всего в Бирмингеме выступило семеро российских спортсменов в нейтральном статусе, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций не допустила 18 российских легкоатлетов к международным турнирам.

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